南投縣20歲陳姓大二生，與未滿14歲A女交往，進而發生性關係，並拍攝性愛過程收藏，甚至多次誘使A女拍攝裸體、自慰影像供其觀賞，法官認為陳男無視年幼A女性自主權發展未臻成熟，未能克制自身慾望與A女性交並未經同意拍攝性交影片，考量已給付賠償對方家長30萬元，以違反本人意願使少年被拍攝性影像等罪，判應執行有期徒刑4年。

檢警調查，陳姓男大生去年1月15日透過IG結識A女，並在同月19日發展成男女朋友，陳男明知A女在案發時未滿14歲，接連2次騎車搭載A女到草屯1家汽車旅館性交，過程中未取得A女同意開啟手機拍下性愛過程影片。

檢警還查出，陳男在去年1月19日到4月2日間，接續透過IG唆使誘惑A女派攝裸體、自慰等性影像，並傳送給陳男觀看，所犯涉違反《兒童及少年性剝削防制條例》，依法提起公訴。

南投地院審酌，陳男明知A女為未滿14歲，性自主權發展未臻成熟，未能克制自身欲望，以未違反A女之意願為性交行為，未經A女同意拍攝兩人性行為過程，又以傳送訊息引誘A女自行拍攝及傳送性影像，對A女身心健全、人格發展之不良影響，所為顯有不該。

法官考量陳男犯案時年僅19歲，正處於血氣方剛，一時失慮觸犯犯行，且犯後已坦承犯行，尚知悔悟，並已與A女之法定代理人調解成立，給付賠償30萬元完畢，以犯違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪、引誘少年自行拍攝性影像罪共3罪，判應執行有期徒刑4年。仍可上訴。