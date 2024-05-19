第2屆翰可國際青少年網球錦標賽19日在基隆市安樂網球場舉辦，本屆規模更勝首屆，近百名網球小將參賽，讓小球員透過實際比賽吸取場上經驗。

來自基隆的台灣前職業男網選手陳迪退休後在基隆市擔任網球教練，也是青少年網球運動發展協會理事長，全力投入基層扎根，妹妹陳宜過去也是國家隊網球選手代表，並從政成為基隆市議員，儘管基隆網球場地有限，陳迪、陳宜也透過辦青少年網球賽，來培養挖掘更多明日之秀，也獲得同樣來自基隆的企業家翰可國際股份有限公司董事長陳洋淵，冠名舉辦翰可國際青少年網球錦標賽。

賽事邁入第2屆，陳迪除了感謝翰可國際股份有限公司董事長陳洋淵支持之外，也要感謝基隆市府的參與以及教練團的通力合作，雖然很多人希望這項賽事可以擴大，但陳迪說：「主要是基隆場地有限，若能解決這個問題才有可能擴大舉行。」

而陳洋淵在基中畢業後往前台北淡江大學繼續求學，之後遠赴日本明治大學攻讀企管，在外奮鬥有成後，經過友人引薦得知陳迪在基隆的基層網球苦心推展下，陳洋淵義無反顧立刻全力支援自己家鄉舉辦網球賽，他說：「基隆人最重感情，雖然都已經離開基隆超過50年，但對基隆的感情永遠不會變，我也很肯定陳迪的投入，比賽肯定會持續辦下去！」

翰可國際青少年網球錦標賽以邀請賽性質舉行，但相關福利措施不輸其他全國賽事，不僅報名球員不用報名費之外，各組前4名都有2千至500元不等獎勵金，球員還苦帶走獎品、獎牌，現場亦提供運動飲料、水和便當，等於報名參賽的球員帶著自己的裝備來就可全部安心比賽，今年還加碼有火星計劃股份有限公司贊助10台價值3,499元的 Booster Mini X肌肉方鬆筋膜槍，含有鼓勵的特別意義的要送給各組亞軍球員。

翰可國際股份有限公司董事長陳洋淵（中）大力支持賽事。（青少年網球運動發展協會提供）

前台灣職業網將陳迪（後中）積極打造基隆基層網球。（青少年網球運動發展協會提供）

前職網球員、基隆市議員陳宜（後中）特別趕場頒獎。（青少年網球運動發展協會提供）