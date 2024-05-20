湖人球星詹姆斯（LeBron James）季外擁有跳脫合約的機會，他到底會不會為了布朗尼（Bronny James）而轉隊？兩派的說法都有，美國記者查拉尼亞（Shams Charania）表示詹姆斯暫時沒有這個打算，《洛杉磯時報》記者沃克（Dan Woike）寫道：「他們父子的聯繫仍然非常緊密，布朗尼的選秀行情與詹姆斯的自由球員身分一直是密不可分的。別說第2輪了，多支球隊的高層說他們討論過拿首輪籤選擇布朗尼，以吸引詹姆斯來加盟。」

布朗尼單純以新秀戰力而言排在60名之外（選秀名額58人），湖人的次輪籤在第55順位，首輪籤在第17順位（因為過去的交易案可能被鵜鶘收走）。其他球隊確實有充足機會選走布朗尼，為了不影響布朗尼，詹姆斯說過他只希望布朗尼能找到最適合他的球隊，但是沃克指出布朗尼的去向已經不可能不受到詹姆斯的影響。

《洛杉磯時報》引述其中一位球團高層的說法：「如果你們有心要爭冠，然後你們不討論這個可能性（招攬詹姆斯父子）那就是沒有盡到職責。」爵士隊公開表達過對布朗尼的興趣，當然也是為了吸引詹姆斯，爵士的次輪籤在第32順位，可以輕易在湖人之前選走布朗尼。今年6月的首輪選秀順序是老鷹、巫師、火箭、馬刺、活塞。