第16任總統、副總統就職典禮正式登場。但是對岸動作頻頻，國防部上午公布，從昨(19日)上午6時到今日上午6時，有6架次中共軍機、7艘次中共軍艦擾台，其中6架戰機大幅越過中線，直衝我北部及西南空域，最近距離台北市不到40浬。
國防部上午表示，總計自19日上午6時起至20日上午6時止，共偵獲6架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域，並有7艘共艦，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
國防部今(20)日表示，總統就職典禮期間，國軍持續掌握臺海周邊動態，目前維持常態運作，並無「提升為重點戰備」等情。
國防部說明，總統就職典禮期間，國軍將持續運用聯合情監偵手段，掌握中共軍事活動，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及「臺澎防衛作戰國軍戰備規定」適切應處。
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