俄羅斯正在準備戰略核武演習。（影片來源／The Times and The Sunday Times YT）

俄羅斯國防部周二突然宣布，將在烏克蘭附近舉行「戰術性核武」（tactical nuclear weapon）演習，聲稱是對西方「威脅」的回應。

綜合《法蘭西24小時》、《衛報》、《政客》等外電報導，莫斯科攻打烏克蘭兩年多來，一再談論核武庫。俄羅斯國防部在聲明中說，這次核試旨在「確保俄羅斯國家的領土完整和主權，以回應西方個別官員的挑釁言論和威脅」，而演習的地點在其南部軍區，該軍區包括了莫斯科聲稱吞併的部分烏克蘭地區。

克宮本月上旬指責英、法挑釁俄羅斯，先前卡麥隆（David Cameron）在訪問基輔期間表示，烏克蘭可能使用英國武器打擊俄羅斯，而馬克宏（ Emmanuel Macron）則提出了派遣西方軍隊前往烏克蘭作戰的可能性。

事實上，與旨在摧毀整個城市的「戰略性核武」（strategic nuclear weapons）不同，「戰術性核武」（tactical nuclear weapons ）的目標是在戰場上使用，一般而言，爆炸威力較小，通常在戰場上使用，針對敵方的基地、機場、港口或大型部隊車輛集結處予以精準攻擊。