賴清德今總統就職演說提到，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。參與賴清德國政希望工程的學者專家之一周奕成認為，以自己對民進黨台灣主權論述的長期了解，賴清德今天提出的是創新的說法。這創新說法的政治意味是，台灣與中華民國合一，台灣主權以中華民國憲法為依據。

周奕成強調，這可能是台灣領導者首次「完全」以中華民國憲法做為台灣主權獨立之法理依據的論述；在這段話中，最特別的不是引述中華民國憲法條文，而是「由此可見」四字。

針對賴清德就職演說，周奕成指出，國家定位與兩岸關係還是最受矚目的。周奕成臉書發文指出，在這段話中「由此可見」四字，意謂「僅」從中華民國憲法即可「邏輯推導」出兩岸互不隸屬，且是明顯可知的事實。

他說，以自己對民進黨台灣主權論述的長期了解，賴清德今天提出的是創新的說法。這創新說法的政治意味是，台灣與中華民國合一，台灣主權以中華民國憲法為依據。

周奕成表示，或許可以這樣來推測賴清德的立場：「他想要團結台灣。他不想因為過去的台獨主張而與中國直接對抗。但他的底線也相當清楚而堅定」。