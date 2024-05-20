網紅小A辣19日辣穿低胸洋裝跟林進出席好友蘇心甯（Lala）的新書發表會，她於2020年動了變性手術，成功從男兒身變成女兒身。今年8月將要代表台灣到泰國參加「蒂芬妮國際皇后小姐（Miss International Queen）」選美比賽，成為另類台灣之光。

小A辣去年將D罩杯升級到F罩杯，光是胸部就做了三次手術，很滿意目前的狀態，沒有想要再「進廠維修」的地方。好友林進爆料，小A辣現在的感情狀況很滋潤，恢單後桃花超旺，去年至今最少有10多人追求。