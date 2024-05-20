工總指出，賴總統就職演說提出「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」及「布局全球，行銷全世界」三大產業發展方向，與工總近年白皮書提出的建言方向一致，表示肯定。

工總表示，人工智慧技術在製造業的應用可以提高製造業的生產效率、降低成本、提升產品質量和靈活性，進而增強企業的競爭力。藉著人工智慧高度學習力，有助解決傳統產業技術人才青黃不接、人才不足的問題。然而，國內產業數位轉型存在著落差大、滲透力不足的問題，如何普惠至傳統產業，使老幹重發新枝，煥發生命力，是新政府平衡產業發展落差，追求包容性成長應積極思考的問題。

2050淨零碳排是我國追求的目標，工總表示，產業界也願意積極配合，惟碳費開徵牽涉層面甚廣，且影響產業權益甚鉅，產業界對此莫不屏息關注。依政策所示，碳費徵收目的在促使業者加速減排，但若配套不合理或不完備，勢將影響產業實質減碳的意願，並對經濟產生重大衝擊。目前碳費設計仍有許多不足之處，相關子法草案及部分議題也未獲得各界共識。鑑於目前提出的碳費徵收方式，有損及經濟面及國際競爭力之虞，產業界呼籲，這個議題應提高到行政院層級協商研議，並與產業進行充分溝通，在未凝聚共識前，不能貿然實施，唯有讓企業有足夠時間準備因應對策，才能減緩對產業的衝擊。

工總表示，全球供應鏈重新佈局的時代，政府和產業界必須緊密合作，才能面對新的挑戰。賴總統的「國家希望工程」主張提升產業競爭力，協助產業立足台灣、佈局全球、行銷全世界，讓台灣成為經濟日不落國。工總已經和經濟部透過「亞太產業合作平台」，協助企業佈局新南向國家。建議未來政府應擴大協助產業深化重點市場的經營，確保台灣在全球市場上的競爭優勢。

工總指出，賴總統重視供電穩定對社會及產業界的重要性，提出推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統韌性的政策方向，與產業界確保低碳穩定的能源供應的期待相符。當前核能發展不斷進步，國際對核能的看法也有改變，期盼政府對之採取務實而開放的態度，不將核能摒除在國家電力配比之外。

在維持穩定和平的兩岸關係上，工總表示，台灣多數民意支持，是台灣當務之急。兩岸應盡快恢復有序交流，例如可從放寬大陸專業人士來台開始。另外，在兩岸政府仍無法恢復正常交流協商之際，政府的當務之急，可委託公協會、智庫等單位，積極前往大陸台商投資集中的各個區域，一方面了解台商更為真實的投資經營狀況；更重要的是，就符合台灣未來發展藍圖的特定供應鏈，制定全盤產業鏈招商計畫，以積極主動態度，前往大陸引導相關台商回台，或進行台商輔導。