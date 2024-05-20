除了國會和聯邦預算問責委員會（CRFB）等非營利組織，長期關注聯邦債務問題外，現在連華爾街大老也擔心這對美股造成重大風險而呼籲大家正視問題。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）指美國背負很大的結構性赤字，不管誰領導政府都必須儘快處理。他認為大家應該關心國會預算辦公室（CBO）的報告，以了解預算赤字與負債等財政狀況。

CBO評估美國目前公共債務，不把政府內部負債計算在內，就達到27.4兆美元，占GDP比率99％，未來10年將擴大至116％創美國有史以來新高。

預算赤字飆高令聯邦債務膨脹，CBO認為未來情況將更惡劣，預測2024年度財政赤字1.6兆美元，2034年度將擴大至2.6兆美元，未來10年赤字占GDP比率將從目前5.6％上升至6.1％。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）認為美國人要意識到如此高聯邦債務所產生的長期後果，這對全世界都很重要。

他強調高負債一定會產生問題，而這問題不能拖下去，否則當市場因此出狀況時，大家都會被迫面對，愈晚解決問題會愈嚴重。

全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）指聯邦債務飆升將會令美國公債失去吸引力，尤其降低國際投資人興趣。

財政部資料顯示3月外國持有美國公債年增7％至8.1兆美元。儘管美債目前仍被視為無風險資產，吸引國內外投資人買進，但如果美國政府不控管其財政支出，令預算赤字擴大而加負債，情況就會改變。

專家擔心美債不再吸引投資人後，債價會走跌而推高公債殖利率，債市出狀況就會波及股市。研究機構Wolfe Research指目前聯邦債務之高是完全無法支撐下去，這是極明顯問題。若財政惡化，擔心會觸發市場拋售美債。