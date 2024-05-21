高雄市桃源區台20線80K＋550至80K＋735高中部落路段辦理災害修復工程施作上邊坡噴凝土及草種噴植作業，預定施作日期從5月22日到6月11日，為配合交通車輛通行順暢，將採分階段施工實施雙向交通管制，每日早上8時起至晚間5時實施道路雙向管制。

交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段表示，台20線80K＋550至80K＋735路段因逢天災或下雨等，邊坡會出現脫落，因此每隔一段時間，將會持續進行修復，此次修復工程將實施道路雙向管制。

每施工20分鐘將放行10分鐘（例如：8：00~8：20施工管制、8：20~8：30開放通行…），中午12時至下午1時不進行管制通行，將依現場施工狀況滾動調整，以提供用路人更安全的用路環境。

甲仙公路段建議有安排前往寶來~桃源地區及南橫公路旅遊的民眾，請事先查詢道路管制時間與山區路況，並注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS） 及收聽警廣路況廣播;另可利用公路局幸福公路 APP，或上公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。