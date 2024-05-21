Zoom股價20日收在64.09美元，過去12個月下跌約10％，21日開低跌幅將近2％。

Zoom在20日美股盤後公布，2025財年Q1淨利為2.163億美元或每股69美分，碾壓去年同期的1,540萬美元或每股5美分。經調整的每股盈餘1.35美元，優於預估的1.20美元。

Q1營收年增3.2％至11.4億美元，超出分析師預期的11.3億美元。

Zoom同時上修全年財測，2025財年總營收預估在46.1億美元和46.2億美元區間，高於先前預期的46億美元。調整後的每股盈餘預估，自前估值4.85美元和4.88美元區間，上調到4.99美元至5.02美元。

但第二季財測遜於預期，營收介於11.45億美元和11.5億美元之間，不及分析師平均預估的11.5億美元。經調整每股盈餘在1.2美元與1.21美元區間，差於分析師預期的1.24美元。

受惠於疫情期間員工多採居家辦公，Zoom視訊軟體需求大爆發。但疫後員工陸續返回辦公室，Zoom力求維持成長動能，推出文字處理應用程式Zoom Docs，開發導入AI功能的新產品。

Zoom3月底宣布，將線上會議解決方案Zoom One更名為 Zoom Workplace，轉型為AI驅動的全新開放式協作平台。

Zoom執行長袁征（Eric Yuan）周一法說會上表示，該公司在第一季，持續將AI功能整合到Zoom Contact Center、Zoom Workplace，這些AI驅動的協作平台，能藉由簡化溝通、提升員工敬業度及改善生產力，優化企業組織團隊合作。