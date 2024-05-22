台北市1名林姓男子，去年2月公司春酒時，對1名穿著性感火辣的女同事A女，竟以「A女今天穿得這麼辣、打扮的很水，你都沒有感覺喔？」搭訕，事後敬酒時竟對A女強吻臉頰及脖子性騷擾，A女不甘受辱提告妨害性自主，法院審理後依強制猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。

判決指出，林男與A女係同事，2人於2023年2月4日晚間6時30分許，在北市知名川菜館，參加公司春酒聚餐，林男酒後走到A女所在之圓桌，因向A女敬酒遭拒，竟強行將A女推倒至鄰座王女身體後方座椅上，再以其上半身壓住A女，不顧A女喊叫、掙扎，強行親吻A女左臉頰2次及左側脖子1次，以此強暴之方法，對A女為強制猥褻行為得逞。

A女於案發表示：「老大性騷擾」，並於同日晚間10時45分許表示：「我以為老大在嚇我的比一下，還真的給人家強吻了」、「好可怕喔！」，林男於同日晚間10時53分許回以：「我有吻妳嗎？給我照片其餘免談」。事後有同事上傳2張舉證，並表示：「恐怖」，林男則於同日晚間11時7分許表示：「這是誰？我抗議」等語。

林男於事後表示：「當然更重要的是對A女很抱歉，我喝醉後斷片毫無記憶；一整天詢問看了照片才知道原委；我竟然酒後對A女做了讓她不舒服的事情；真的很對不起；酒醉不能當理由；錯就是錯；讓人家不舒服；就是不對；我鄭重跟A女道歉；我真的喝醉了；沒有惡意；為我失去的那段記憶說對不起；還因為斷片；懷疑她隔天提醒自己；強吻她3次，不對行為時；沒好好道歉，還因為不知情；回覆她要拿出證據等語，讓她感到更受傷，我真的很抱歉；這是很不好的事情……」等語。

法官審酌，被告與A女為同事，被告為逞一己私慾，利用春酒聚餐敬酒之機會，對A女為上開強制猥褻行為，未能尊重他人之性自主決定權，使A女身心受創，兼衡被告與A女因調解金額之差距，並未成立調解，依強制猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。

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