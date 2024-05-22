藤枝國家森林遊樂區因位處中海拔山區，終年雲霧繚繞、水氣豐沛，孕育豐富的植物種類，其中包含數種蘭科和蕨類植物，為了解資源狀況，林業及自然保育署屏東分署運用國家森林志工進行長期監測工作，近日發現極危物種台灣特有種蘭科－密鱗長花柄蘭於園區綻放。

密鱗長花柄蘭由屏東科技大學葉慶龍教授於2006年在藤枝國家森林遊樂區採集後發表，屬於腐生性蘭科的長花柄蘭屬（Yoania），花色為白色帶紅斑，花徑約3到4公分，為台灣特有種，並經台灣紅皮書列為國家極危（NCR）物種，生長於台灣中海拔山區，花期在春季，依據文獻紀錄，其生育環境可能與紅檜人工林有關，而藤枝國家森林遊樂區內的人工林環境，可能因此提供了適宜生長的條件。

腐生性蘭科缺乏葉綠素無法行光合作用，主要依靠根系周圍共生真菌，消化分解土壤腐植質以獲取養分，該類蘭科無特定生長區域，平常隱身於土壤中，只在花季時花莖穿出地表，才可一探究竟，因為植株嬌小，加上分布不定，出現地點難以捉摸，最好的保護方法就是維持棲地的完整。

林業保育署屏東分署表示，引用台中教育大學葉川榮老師對該植物的詮釋：「Yoania是一種傳播上高度惰性且不易透過空氣傳播，且對生存環境極度嚴苛的物種，這體現了此物種應該在冰河期末期或更早之前，就已經存在台灣本島了，台灣何其有幸，可以在中海拔山區見到這美麗又神秘的物種，世界其他地點目前絕無僅有。」

林業保育署屏東分署指出，在全球生物多樣性持續面臨嚴峻挑戰之際，我們可透過生物多樣性的三層次，了解該物種在森林生態系中的珍貴性，從為了適應環境，演化出只出現在台灣的特有物種，最後因環境及氣候改變，僅存活在特定生育棲地，適逢522生物多樣性日，需要大家一起參與保育行動，透過棲地的完整保護，來保育這珍稀植物。