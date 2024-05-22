中國大陸外交部發言人汪文斌5月22日主持例行記者會。路透提問，梵蒂岡方面表示，希望在中國設立常設辦事處，分析認為，這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。梵蒂岡方面需要滿足什麼條件才能實現在中國設辦事處的目標？在沒有建立全面外交關係的情況下，中國是否允許梵方在北京開設辦事處？對此，汪文斌指出，願與梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善

汪文斌表示，近年來，中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進瞭解與互信。「我們願同梵方共同努力，推動中梵關係不斷改善。」