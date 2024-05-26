彭姓退役職業軍人去年底騎著機車在路上看到一名國小女童，竟一時起色心，將女童帶回住處，強逼女童觀看兒童猥褻影片後，接著強行脫下女童內褲，用手撫摸女童私處及大腿，更用舌頭舔女童私處。家長得知後帶女童驗傷報案，新竹地院依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束、禁止接近女童。

已婚且有一名未成年子女的彭男為職業軍人退伍，近期甄試上科技大學碩士班，但彭男於去年底騎機車路上遇到放學獨自回家的女童，竟擋在女童前方喝令女童上車，並將女童在往自家住處客廳，用手機播放色情網站的兒童猥褻影片予女童觀覽。

彭男強逼女童觀賞猥褻片還不夠，竟把女童推上沙發，強行脫下女童褲子及內褲，以手撫摸女童生殖器及大腿，並用舌頭舔女童私處，以此方式強制猥褻得逞。結束後騎機車把女童載回住處，女童趕緊告知家人，家屬隨即報警處理。警方持拘票及搜索票，於今年1月初將男子拘提到案，並搜索住處相關證據。

新竹地院法官認為彭男明知女童未滿14歲，竟為逞一己私慾，將魔爪伸向女童身上，危害女童身體性自主權與身心健康發展，所為殊值非難。考量彭男已與女童家屬達成和解，已給付全部款項完畢，依犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並禁止靠近女童。