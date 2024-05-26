2024年法國網球公開賽26日開打，日本女將大坂直美首輪以6比1、4比6、7比5拍落義大利選手布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），挺進女單次輪。

大坂直美生涯手握4座大滿貫女單金盃，其中2座澳網、2座美網冠軍，但過去在法網最佳成績是女單第三輪。去年她升格當媽媽，今年是她生子後正式復出。

但在年初的澳洲網球公開賽大坂直美卻是「一輪遊」，今天在法網首輪碰上世界排名第67的布隆澤蒂，首盤在在2比1領先時連破對手2個發球局，連拿4局、以6以1先下一城。

次盤在4比5落後時，大坂直美發球局遭到突破，以4比6讓出。決勝盤大坂直美開局就連續破了對手2個發球局，取得4比0領先，但卻出現亂流被對手連拿5局逆轉，好在她即時回穩，最後耗時2小時01分辛苦挺進次輪。

而男單部分，世界排名第3的西班牙好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），耗時不到2小時，以6比1、6比2、6比1直落三盤拍落美國沃爾夫（J.J. Wolf）。