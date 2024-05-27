一名網友日前分享，路過新北市永和區保生路的一處大樓停車場管理室時，發現管理室裡有點奇怪，仔細一看裡面的保全竟然不是人，是人形立牌，還保持親切微笑，讓他笑翻現在連保全都省了。

原PO日前在臉書「路上觀察學院」發文，貼出一張大樓停車場外管理室的照片，直呼「現在都這樣連保全都省了。」只見管理室內空無一人，只有一個保全造型的人形立牌，對著窗外面帶微笑，臉色有點蒼白，乍看還以為是真人，非常逼真，而窗戶右上角則貼了一張「車位已滿」的字條。

照片PO出後，馬上引起網友熱議，不少人都被假保全嚇到，「他一直笑，笑得你心裡發寒」、「晚上看會很恐怖」、「想騙我繳管理費」、「24小時監控」、「可能要付很多收驚的費用」、「白天看就這麼驚悚了，這要是晚上經過 不嚇破膽才怪」、「這保全的氣色看起來不是很好」。

還有網友指出該停車場的位置，就位在新北市永和區保生路上，「昨天開車經過才看到」。