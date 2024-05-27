香格里拉對話會即將登場，而中美防長可望在會議期間會晤，大陸學者認為，兩國防長會晤是中美兩軍近一段時期以來互動交流的延續，表明兩個大國軍隊各層級已恢復保持常態化溝通。不過，大陸學者也直言，美軍一直在台海問題上指手畫腳，台灣問題必然是兩國防長無法迴避的話題。

英國《金融時報》稱，美中兩國防長進行近兩年來的首次面對面會晤，將是美中兩軍重啟溝通的最新一步。美聯社稱，自從4月美國防長奧斯丁與中國國防部長董軍視訊通話以來，兩人的會面就被外界廣泛期待。

大陸《環球時報》報導，今年以來，中美兩軍互動頻繁。中美國防部工作會晤、2024年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議舉行，中央軍委國際軍事合作辦公室領導應約與美國助理國防部長視訊通話。

而中美防長上次舉行面對面會晤是在2022年11月22日東協防長擴大會期間。今年4月16日，董軍應約與奧斯丁視頻通話，這是中美元首2023年11月舊金山會晤後兩國防長首次溝通對話。

「這標誌著中美兩軍軍事溝通全面恢復。」大陸軍事專家張軍社認為，兩軍關係是中美兩國關係的一個晴雨錶。在中美關係總體發展趨穩的時候，雙方軍事交流互動也相應增多，因此中美防長在香會期間舉行會晤的概率很高。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華直言，當前中美兩軍互動正處在一個高度複雜的關鍵時期。一方面今年以來中美兩軍順利落實兩國元首會晤精神，已全面恢復兩軍交流；另一方面，在台海等問題上美軍一直在指手畫腳，伺機插手干預。因此中美防長會晤期間談什麼，氛圍如何，都將成為外界觀察世界上兩大軍事強國走勢的依據。

不過，卓華認為，即便雙方有交鋒，也是一種立場交流，好過對話處於「真空狀態」。

張軍社認為，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係發展的政治基礎。中美兩國防長會晤勢必會談到台灣問題，中方會重申要求美方將承諾落到實處，嚴格遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務。只有美國尊重中國的核心利益，中美兩國兩軍關係才能穩定向前發展。