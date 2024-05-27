隨著飲食精緻化，生活、飲食作息不規律，以及精神壓力緊張等因素，便秘成為了現代人常見的文明病。根據統計，全台超過525萬人飽受便祕之苦，許多人不解，為何明明吃了大量蔬菜卻依舊沒有改善。對此，營養師彭逸珊指出4個經常被忽略的順暢關鍵，尤其是膳食纖維高但水分不足的情況，更容易引發嚴重的便秘問題。

營養師彭逸珊近日在臉書粉專發文指出，便祕是大人、小孩都有的困擾，儘管多數人知道要多喝水、多吃蔬菜，但仍有4大關鍵經常被忽略，包括吃錯菜、油不夠、水太少及挑錯保健產品，都會影響消化吸收及排便順暢。

彭逸珊進一步說明，要改善便秘問題，首先是要選對高纖蔬菜，例如一盤高麗菜跟地瓜葉的膳食纖維就有差，100克的高麗菜含有1.3克膳食纖維，地瓜葉則是3.1克；一旦挑錯，纖維自然少很多。其次是油脂攝取不夠，這類情況經常發生在減重者身上，尤其是餐餐都水煮的人，更容易便秘。

另外，成人每天需要喝2000毫升的水，若膳食纖維攝取足夠但水分不足，仍會造成嚴重便秘問題。最後如果飲食上已做出改變，但依然飽受便祕困擾，可以適當補充酵素及益生菌，但要避開含有番瀉葉、臘腸樹果實或蘆薈素等成分的產品。