「先誠實不一定會成交，但一定會成功。」入行7年的麥家豪從房仲經紀人晉升店東角色，一路走來落實誠實服務、不隱瞞，贏得客戶的好口碑，讓他個人的專約比高達5成；去年他和周文惠店東合作創業台慶不動產小港漢民康莊加盟店，9個多月創下近3000萬元業績，為誠實一定會成功做出最好的驗證。

麥家豪除了自己堅持誠實待客，也將正確的觀念傳遞給同仁，「你希望怎麼被對待，就怎麼對待客人。」像是最近成交的案例，賣方託售的物件是父親居住，直到睡夢中安祥離世，雖非凶宅、並無告知義務，但麥家豪團隊依然如實揭露給買方，最終贏得客戶信賴、圓滿成交。

出社會第一份工作就是房仲經紀人，麥家豪最初加入了有底薪的信義房屋，在職3年期間打下房仲服務基礎，平均年薪有70多萬，算是全台信義房屋經紀人的前段班，後來因家庭因素離職。之後，麥家豪成為連鎖健身房的業務。但他發現，健身房業務的工作如發傳單、拜訪客戶等，其實跟房仲經紀人大同小異，還不如做能獲得更高收入的房仲，因此決定回到房仲業耕耘。

當時已過而立之年的麥家豪認為，在信義房屋工時長、收入卻沒有按比例成長；他看到許多前同事加入永慶加盟體系後成績都很亮眼，因此選擇加入永慶不動產。靠著永慶不動產品牌力與聯賣制度，案件簽進來不到一個月就賣掉，被稱作「零庫存經紀人」，帶動年收入比起前東家多出近4倍。

轉職永慶加盟體系後，麥家豪的年收入較過去多出4倍。圖片來源：永慶房產集團

麥家豪任職的永慶不動產加盟店團隊，共有34間加盟店，是永慶加盟體系店數最多的。店東周文惠在會議中很少檢討業績，她更重視不動產說明書的完整性，時常透過案例分析，提醒大家降低交易糾紛、確保交易的安全，呼應了永慶房產集團「先誠實再成交」理念，也是客戶願意專任委託的一大關鍵，他自信地說，「我們有十足的底氣要求專任約，我們絕對能符合客戶各種要求！」

去年，麥家豪在高雄小港創業台慶不動產小港漢民康莊加盟店。開幕初期，同業未能處理的棘手案件，麥家豪團隊透過聯賣迅速成交，加深客戶對品牌的認識和信任。此外，永慶房產集團的科技工具，也大大提升服務效率。過去在前東家開發客戶，要查看各大網站是否有新上架案件，想盡辦法確認待售物件、再回辦公室用電腦預約看房，同時查看物件基本資料、才能再出外拜訪，流程耗時費力。現在在永慶系統中，只需要打開《行動智能經紀人APP》，無論在哪裡，都能透過手機查看物件、預約安排看房，高效服務客戶。

下階段目標，麥家豪不求衝高業績，期望打造出堅實、凝聚向心力的團隊，並且讓小港區的客戶都能夠得到最優質專業且安全的房仲服務。