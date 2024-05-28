平均地權條例上路之後，預售屋禁止換約轉售，不過，台南預售市場買氣照樣強強滾，台南市預售屋交易占比從2022年的49.4％，2023年增加至55.1％，年增5.7％，相反地，包含新成屋及中古屋的成屋市場，交易占比則從2022年的50％左右，下滑到2023年的40％，預售買氣，大幅超車新成屋與中古屋，價格也在1年內，同步上漲近14％。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮28日表示，台南市預售屋交易占比，2022年只有49.4％，2023年則增加至55.1％，年增5.7％，同時，平均每坪售價也從30萬元漲至34.1萬元，漲幅13.7％，可說是預售屋市場，價量齊揚。

李家妮指出，平均地權條例上路，預售市場投資買盤雖有稀釋，不過，台南受惠豐厚的建設紅利，房市仍仰賴自住及長期置產為主力支撐，隨著近期政策干擾降低，股市紅利挹注市場游資豐沛，相對有利帶動市場持續維持成長動能，以台南為主力的預售市場，推估下半年整體表現仍走向價量齊揚。

台灣房屋台南寶家加盟店總經理林哲瑋表示，台南近年建設紅利豐沛，包括南科持續開發、北外環快速道路連通南科、台南鐵路地下化、捷運藍線等議題，磁吸建商推案量大增，且9成以上大樓建案，採預售模式推案，預售市場供給相對多元，帶動買氣旺盛。

甚至還有集體團購的現象，像有不少南科工程師，就鎖定安南區、永康、南科特區一帶，路科工程師則前進南區舉喜重劃區，自住兼投資，一次團購個十來戶的案例屢見不鮮。

林哲瑋指出，除了投資買盤，台南自住客群以28至36歲為主力，這些年輕客群對大樓型產品偏好與需求性增高，且多喜新厭舊，加上青安優貸助攻及預售屋分階段付款的彈性，相對推升購屋族在高房價時代，更有力進場，而2023年7月平均地權條例上路前，台南預售市場出現一波轉售潮，也是拉升預售交易量的原因之一。

林哲瑋表示，台南房市買氣熱絡，加上通膨及工料成本仍高，帶動房價持續高漲，以目前幾大預售推案熱區，包括像安南區開發較早九份子重劃區、新興的溪東、總安、州南重劃區、商60重劃區、草湖寮重劃區等，平均單價已坐3望4，雖房價水位高，對購屋族來說，預售買的是未來價，看準的是未來的增值性。