TOK盡興食光邀請ST. ALi來台快閃，並推限定咖啡杯。（TOK盡興食光提供／朱世凱台北傳真）

台北市中心最大購物商場大巨蛋「遠東Gaeden City」引進多間特色主題餐廳，是不少吃貨關注焦點，預計D區主題餐廳「潮美食公園GOURMET PARK」將在5月30日亮相，其中築間餐飲集團的全新品牌「紫木槿韓餐酒館」祭出整單88折優惠；TOK盡興食光則邀請到墨爾本咖啡元老品牌「ST. ALi」快閃，更添話題性。

築間餐飲集團全台首店「紫木槿 韓餐酒館」，餐點以韓式料理為主，可以同時吃到「韓式辣拌生章魚、傳統炸醬麵」等經典菜色，另豆腐煲系列以雪濃牛骨、人蔘雞、大醬、泡菜四種韓味湯頭搭配滑嫩豆腐和豐盛蔬菜，濃郁清甜富有層次，主食包括辣炒年糕、黑炸醬麵、火山爆發烤飯糰及社群寵兒「江原道蟹膏起司烘蛋」，未來更有午間套餐可供民眾點選，主餐可選雪濃牛骨、人蔘雞、大醬、泡菜四種口味韓味豆腐煲或韓國烤肉，附小菜3品加上鐵鑄拌飯和7款飲品擇一及當日甜點一份，價格約落在350至450元間；品牌也表示，5月30日至6月13日試營運期間祭出整單88折優惠。

TOK盡興食光遠東Garden City大巨蛋店，邀請到曾獲全球50間最佳咖啡廳的墨爾本咖啡元老品牌「ST. ALi」，於6月7日起來台快閃10天，為大家供應5款經典澳式咖啡及1款台灣快閃限定的巧克力風味特調咖啡，為咖啡迷們打造絕佳的味蕾享受。

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