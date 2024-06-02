金子半之助推出「蕎麥麵系列」，標榜冷熱沾醬一次滿足，售價299元起。（金子半之助提供／朱世凱台北傳真）

日式料理店迎接夏日端出新菜色，金子半之助特別推全新蕎麥麵系列，訴求冷熱吃法皆清爽又開胃；吉豚屋則於即日起推大份量King Size的「相撲全席丼」，除了滿滿的肉組合外，點購再加贈黑天使奶茶一杯替味蕾降溫。

吉豚屋「相撲全席丼」包含季節首選酥炸魚、卡滋腰內豬排、鮮甜酥炸海老、日式壽喜牛，且皆附滑嫩溫泉蛋佐淬釀日式和風醬油露，除了鮮美可口外，還另附調味佐料讓你自由搭配，點購此餐，特別贈黑天使奶茶一杯；另為了迎接夏天的到來，吉豚屋特別引進Niseko雪糕人氣新品「海鹽焦糖雪糕」，即日起至6月6日，凡吉豚屋會員點購主餐即可以99元加購「涼夏焦響曲」組合餐，包含酥脆腰內豬排乙塊、海鹽焦糖雪糕乙枝，以及特調飲品任選乙杯，超級優惠價格相當於下殺6折，購買此餐點還有機會抽中最新Niseko北海道哈密瓜 ／ 蘋果迷你杯冰淇淋24入。

蕎麥麵是由蕎麥種子加工製成的蕎麥粉，搭配麵粉與水製作而成的茶色麵食，因蕎麥麵營養豐富且是低GI食物，因此在江戶時代並列「四大美食天王」，金子半之助特選蕎麥麵搭配天婦羅，推出一系列新品，像是「天婦羅搭明太子蕎麥冷麵定食」429元，嚴選天婦羅及新鮮明太子，冷沾麵主要是用柴魚高湯、淡口醬油，佐以黃檸檬、山葵、蘿蔔泥、青蔥搭配入味，無論顏色或風味相對濃郁但口感清爽。「炸蝦蕎麥麵咖哩丼飯」$399元，以雙主食概念，冷沾麵及熱咖哩飯吃得開胃又滿足。歡慶端午佳節，即日起凡任點一300元起主餐加價59元即享有鱚魚乙份（原價199元），數量有限。