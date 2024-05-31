Motorola今（31）日宣布在台推出motorola edge 50系列，共有edge 50 Pro與edge 50 Fusion新機，手機價格親民但配備旗艦機規格功能，並強調防水功能。
edge 50系列承襲Motorola的純素皮革機身、旗艦手機等級IP68防水防塵規格、5000萬畫素主鏡頭等特點，另升級6.67吋pOLED曲面全螢幕及分別搭載125W與68W TurboPower快充，萬元出頭的價格即可享受旗艦級的性能。
新問世的motorola edge 50 Pro共推出蒼鷺藍、極致黑與豆腐白3色，建議售價1萬6990元，於6月初正式開賣；motorola edge 50 Fusion共推出靜謐藍、棉花糖藍、覆盆子紅3色，建議售價1萬1990元，即將上市。motorola edge 50系列新機由台灣大哥大電信獨賣，搭配指定5G專案最高現折2000元起，最低可享手機專案價0元起。
#50 #edge #motorolaedge #問世 #5G
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。