Motorola今（31）日宣布在台推出motorola edge 50系列，共有edge 50 Pro與edge 50 Fusion新機，手機價格親民但配備旗艦機規格功能，並強調防水功能。

motorola edge 50系列新機配備旗艦機規格功能 edge 50 Pro更擁有moto ai拍照優化技術等影像功能。（Motorola提供／古明弘台北傳真）

edge 50系列承襲Motorola的純素皮革機身、旗艦手機等級IP68防水防塵規格、5000萬畫素主鏡頭等特點，另升級6.67吋pOLED曲面全螢幕及分別搭載125W與68W TurboPower快充，萬元出頭的價格即可享受旗艦級的性能。

新問世的motorola edge 50 Pro共推出蒼鷺藍、極致黑與豆腐白3色，建議售價1萬6990元，於6月初正式開賣；motorola edge 50 Fusion共推出靜謐藍、棉花糖藍、覆盆子紅3色，建議售價1萬1990元，即將上市。motorola edge 50系列新機由台灣大哥大電信獨賣，搭配指定5G專案最高現折2000元起，最低可享手機專案價0元起。