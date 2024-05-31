總統府今（31）日舉行考試院考試委員提名人選說明，其中有兩位被提名人邱文彥和呂秋慧具有國民黨籍。國民黨表示，希望他們能說明為何接受執政黨的提名。

本屆考試院正副院長任期將於8月底屆滿，現任院長黃榮村不再續任，前總統蔡英文卸任前核定成立「提名審薦小組」協助賴清德總統提名。經徵詢各界意見，決定提名現任考試院副院長周弘憲為第14屆考試院長，前考選部長許舒翔為副院長。

另外7位考試委員包含邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威Iwan Nawi。其中，鄧家基由民眾黨推薦。另有兩位具國民黨籍，分別是邱文彥和呂秋慧。

邱文彥，70歲，現為國立台灣海洋大學、中山大學榮譽講座教授。美國賓夕法尼亞大學都市與區域規劃研究所博士，曾任環保署副署長、立法委員。

呂秋慧，65歲，銓敘部前常務次長，中國文化大學市政學系法學士。曾任特審司、銓審司及法規司司長，公職歷練完整。

根據《ETtoday》報導，國民黨表示，並沒有推薦邱文彥和呂秋慧出任考試委員，要求兩人主動向黨部說明，為何接受執政黨提名。

根據「中國國民黨黨章」第36條第1項規定，未經過中常會同意，擅自接受非本黨執政者延攬為政務官，有違反黨之紀律，應受黨之懲處。

國民黨表示，「目前尚未完成憲法上的任免程序，本黨將進一步瞭解情況，也希望被提名人能向本黨說明以何理由接受執政黨的提名」。