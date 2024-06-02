桃園試辦組合式減速平台，1天就能組裝完畢，且平均降速達3成，外縣市也來取經，可望將桃園經驗推廣到全台。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園試辦組合式減速平台，1天就能組裝完畢，且平均降速達3成，外縣市也來取經，可望將桃園經驗推廣到全台。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園試辦組合式減速平台，1天就能組裝完畢，且平均降速達3成，外縣市也來取經，可望將桃園經驗推廣到全台。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

為降低無號誌化路口易肇事問題並提升路口行人安全，桃園市政府交通局自去年起推行新式實體減速設施「組合式減速平台」，以橡膠材質的組裝設計加上反光標線，促使汽機車駕駛人自動減速，且有兼具施工期間短、不受天候影響、對交通衝擊小的特性，目前全市有6處，包括行穿線2處及路段型4處，整體平均降低車速3成，讓無號誌路口變的更安全，改善案例也引起外縣市重視，有望將「桃園經驗」複製到全台。

桃園市長張善政為提升交通用路環境，上任以來積極推動人本交通，去年推動「人本友善135」示範計畫，完成100處行穿線退縮(含行人庇護島)、30條標線型人行道、50處行人早開時相等交通工程改善項目；今年再推出「人本友善168」，包含100處行穿線改善、60處標線型人行道設置及改善及80處截角綠鋪規畫，全力改善行人通行環境。

交通局表示，為進一步提升用路安全，確保汽機車駕駛與行人之安全，交通局積極發想新式交通工程改善辦法，新式「組合式減速平台」參考內政部營建署發布的「都市人本交通道路規畫設計手冊」設置，材質屬橡膠材質，採平台設計緩升緩降，從側面看類似梯形，最高處距離地面約有10公分，透過鮮明的黃色冷塑塗層及反光成型標線，配合LED標誌提前預告駕駛人配合減速。

交通局指出，新式「組合式減速平台」去年開始推動，優先選定中壢區中山東路一段276巷12弄試辦，今年再於桃園、中壢、八德等行政區再增設5處，設置以來成效良好，行穿線減速平台降速高達4成，路段型減速平台降速也有3成，整體平均降速可達3成。

新式「組合式減速平台」也較過去「瀝青式減速平台」有非常大的施工優勢，「瀝青式減速平台」鋪設費工耗時，施工需封路改道，白天會阻礙交通、晚上有妨害安寧等問題；「組合式減速平台」則是以模板組裝，不僅大幅縮短施工時間，工程不受天候影響，1天內可組裝完成，也能依路幅寬度調整大小，降低民怨，預計今年會再增設6至10處組合式減速平台，並同時持續蒐集設置前後的道路車速及事故變化資料，以檢討精進。

交通局進一步表示，「組合式減速平台」施工便捷靈活的特性已引起其他縣市注意，去年設置後陸續接獲其他縣市交通單位來電及實地參訪，以了解安裝環境評估、施工方式及相關配套措施等，期盼未來透過持續分享執行經驗，將「組合式減速平台」推廣至其他縣市，共同打造台灣友善共好、慢行禮讓的人本交通環境。