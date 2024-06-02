台南市胡姓男子5月31日晚上7時陪妻子到中西區家樂福購物，回家時發現當年項妻子求婚的定情戒指遺失，回頭找了數次無果，隔日只好報警，警方前往家樂福附近的家電賣場調閱監視器時，半路發現地上有發光物，撿拾竟是一只戒指，經確認就是胡男所有，幸運完璧歸趙，讓他十分感動。

胡男與妻子結婚2年，上月底2人一同到中華西路的家樂福賣場購物，返家後發現戴在手上的戒指丟失，該戒指是向老婆求婚成功的定情戒，令他相當在意，心急地反覆在家中與量販店途中來回尋找，卻都無功而返。

台南市警方1日下午在路上幸運撿回胡男的定情婚戒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

經過1天搜尋無果，兩夫妻失望打算放棄，胡男決定報警碰運氣，警方先調閱家樂福內的監視器，發現當時戒指還戴在胡男手上。

員警轉往永華路另一家大型家電賣場調閱監視器，步行途中，警員施誌恩一開始看到地面有閃爍金屬物體，心裡想地上怎會有發光物，還以為是鑰匙圈吊環，撿起來仔細一看赫見居然是一枚戒指，竟然就是胡男遺落的定情戒。

戒指幸運回到胡男手上，彷彿冥冥中注定，胡男感動的說，這枚戒指是2年前向老婆求婚成功的對戒之一，價值8000元，紀念價值重大，丟時當下心情糟透，無法思考，當晚也睡不著。

戒指尋回當下，胡男心情有如從地獄回到天堂，一直感謝警察。員警覺得做好事再辛苦都值得，叮囑胡男好好保管，別再丟失。