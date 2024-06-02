泰國孔敬府火車站驚傳「活春宮」！一對男女因為找不到旅館，竟在火車站附近的木頭長椅上公然做愛，引發網友熱議。當地警方在輿論壓力下展開調查，最終將兩人逮捕。

根據《The Thaiger》報導，事件發生在5月28日晚間9時許，地點位於孔敬府火車站附近的木頭長椅。一對男女在公共場所上演激情戲碼，全身赤裸，不斷扭動身軀，過程被路人拍下並上傳至網路，迅速引起網友討論。眾人紛紛要求當局嚴懲，以避免此類事件再度上演。

當地警方在5月30日和31日兩天內，循線找到影片中的男女主角，並將他們帶回警局偵訊。據了解，兩人均為無家可歸的街友，平時就在事發地點附近活動。

男街友努安迪（Jumphon Nuandee）向警方供稱，當天他打工賺到200泰銖（約177元新台幣），想拿這筆錢買春，並找上了40歲的女街友怡特（Eat）。然而，兩人在多家旅館碰壁後，最終決定在長椅上速戰速決。

泰國刑法第388條明確規定，任何人在公共場所從事猥褻或暴露行為，最高可處5000泰銖（約4418元新台幣）的罰款。至於這對街友最終被罰多少，警方並未透露。

這起事件不僅讓當地居民震驚，也反映出社會對無家可歸者的關注不足。如何提供更多資源與幫助，避免此類事件重演，成為當前亟待解決的問題。