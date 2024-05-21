台北一名52歲蔣姓婦人，因家庭因素關係，萬華街頭流浪一年多。蔣女接受《中時新聞網》訪問自爆，「昔日流浪街頭遭吸膠怪男上下其手，甚至還要解內衣釦」，驚嚇過程，讓她揮之不去的夢魘。

獨/遭吸膠男上下其手解內衣釦！女街友嚇瘋狂奔還原「驚險過程」

蔣女先前透過北市社會局社工協助，申請低收補助外，每周還在「芒草心」幫忙做便當，及兩周一次抄心經，每月可賺取六、七千元生活費。如今，蔣女為自己找到一個遮風避雨的家，「比住路邊好多了，常常有一餐沒一餐的」。

蔣女順利申請低收補助，每周在「芒草心」做便當賺生活費。(游定剛拍攝)

先前在西門町流浪時，某天凌晨五點多起床，蔣女說，「一名男街友吸完強力膠後，跑來跟我聊天，便開始對我上下其手，手還要解我內衣釦子，我馬上大聲喝斥，『先生這裡是公共場所，請你不要這樣』。後來我抓他那塑膠袋(強力膠)，跑去警察局報案」。

北市艋舺公園有駐衛警巡邏管理街友。(游定剛拍攝)

蔣女的父母相繼離世後，沒有親人在身邊，蔣女難過地說，「像是被遺棄一樣，很難過，爸媽都走了，剩姐姐她又不理我，而我有一個18歲的女兒，被一對美國夫妻領養，曾寫信過去，但對方搬家失聯了，沒人幫我過母親節，但小孩過得好就好了」。

艋舺公園周邊民眾領愛心餐「如喪屍」般，時常爆衝突。(吳振煌拍攝)

昔日流浪街頭吃進苦頭，蔣女挺過人生低潮，為己找到溫暖住所，不忘向街友們喊話，「願意接受輔導當然最好，有些街友在社會局上班以工代賑會有些薪水，若跟我一樣順利的話，可請社工協助申請中低收入，通過後他們就不用東住西住了，大家一起加油」。

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