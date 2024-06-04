台北市議員張斯綱於去年10月參選立委期間，不滿前海軍顧問郭璽開直播，爆料他曾接受郭招待吃鐵板燒，到台北地檢署控告郭違反《選罷法》、《刑法》妨害名譽罪，並向媒體批評郭是國 防掮客、國造潛艦、國防採購的「亂源」。對此，郭不滿反控張加重誹謗，台北地檢署4日偵結，認為張所言是回應媒體，且潛艦國造是可受公評之事，罪嫌不足，不起訴張斯綱。

去年選舉期間，郭璽在直播上說張斯綱接受他招待吃鐵板燒，張反駁根本是胡說八道，根本不認識郭，也沒受郭這個「國防掮客」、「軍火掮客」招待，他不知郭是夢到的？還是編劇編的？張並於去年10月20日到北檢提告郭違反《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》妨害名譽罪。

張斯綱向現場媒體說，請郭謹言慎行，不要為了博版面而憑空杜撰，面對大家對於國造潛艦的疑問來轉移焦點，張並指郭是國造潛艦、國防採購的「亂源」，並說郭「下流、低賤」。事後郭不滿提告。

檢方認為，張當天所言是回應媒體提問，且潛艦國造涉及公共利益屬可受公評之事，加上潛艦國造相關國防案件在台灣高檢署偵查中，亦有其他名嘴在電視節目上提及郭是「軍火商」，縱使張「亂源」用語令郭深感不快，難認張有加重誹謗之真實惡意。

檢方並指出，「軍火掮客」是從事軍火交易媒介之人，係職業態樣之一，張以此詞沒有貶損名譽之處，至於「下流、低賤」則是對於郭將不相關他人捲入選舉方式並不認同，因此張罪嫌不足，今處分不起訴張。