苗栗縣獅潭鄉鄉民代表劉雪梅十幾年前買了冬蟲夏草、鱉甲、海馬等中藥材回家泡酒，日前開甕準備清理，覺得鱉甲的觸感不對勁，質疑鱉甲、海馬等高價中藥材全部都是塑膠製品。不過今天中午案情大逆轉，中醫師公會查看後證實藥材是真的。

劉雪梅表示，十幾年前在台中港改建前向攤商購買冬蟲夏草、鱉甲、海馬等中藥材回家泡酒，共花了8000元，這些年會將藥酒加在羊肉爐、薑母鴨裡面調味。

她日前打開酒甕要清理時，碰到鱉甲覺得手感不對勁，且藥材泡了十幾年形狀仍完整，懷疑全部都是塑膠製品。

不過案情在今天中午逆轉，根據《自由時報》報導，劉雪梅表示，今天中午包括衛福部、苗栗及台中中藥同業公會前往了解，並在現場剪開藥材，確認是真品，因藥材含蛋白質，泡酒後會導致藥材塑化，一般人才會以為是塑膠產品偽造。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！