股東在周四於曼哈頓聯邦法院提起訴訟，稱Stellantis對庫存、定價能力、新產品、營益率做出「非常正面」的評估，藉此在2024年大部分的時間人為地抬高了股價。

股東們指出，在7月25日公布財報之後，真相大白，上半年營業利益大跌40%，為84.6億歐元(約92.8億美元)，低於分析師預估的88.5億歐元。

Stellantis在一份聲明中說，該起訴訟沒有法律依據，公司準備積極地為自己辯護。

Stellantis在財報中還表示，調整後的營益率已經跌破全年的雙位數目標。

消息公布後的兩個交易日，公司在美國上市的股票下跌9.9%，至17.66美元。

在美國，股價意外下跌，導致股東對公司提出控訴，是很常見的情形。

週四的訴訟，主要是請求Stellantis為2024年2月15日至7月24日期間的股東損害提供賠償。

Stellantis週四在美國的股價跌1.7%，收在15.84美元。