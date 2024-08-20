周一輝達股價大漲4.35%，收在130美元。

輝達將於8月28日發布第二季財報，Wedbush表示仍然看好該晶片大廠。其股票研究資深副總裁Matt Bryson表示，Wedbush之前預期的1兆美元AI支出狂潮正在實現當中，科技業仍處於投資AI硬體的早期階段。

Wedbush曾以「AI教父」形容輝達創辦人黃仁勳。

Bryson周一接受CNBC訪問時表示，仍有大量支出朝輝達晶片傾瀉而來。

他表示，最近輝達股票遭到拋售，主要因為投資人擔心對其AI晶片的需求正在減弱，以及新一代Blackwell系列GPU晶片因設計瑕疵導致出貨可能延遲。但輝達一些最大的AI晶片客戶都公布了強勁的業績表現。輝達晶片的主要買家鴻海上季獲利成長6%，主要歸功於其AI伺服器帶來的「強勁成長動能」。輝達的另一家大客戶美超微（Super Micro Computer, Inc）上季獲利雖然不如市場預期，但營收表現極佳。

Bryson表示，輝達股價反彈，主要因為許多數據顯示AI支出並沒有放緩。他並預期個人裝置與AI技術進行整合將激發對AI內容的需求，這也將成為半導體產業的重大助力。

在談到Blackwell系列晶片時，Bryson認為延後推出可能「無關緊要」。所有公司都要在Blackwell推出時砸錢投資AI，這表示AI支出盛況又多了一年。我仍然給予輝達「買進」評級，我認為輝達季報將再度擊敗市場預期並獲得上修。他們一直以來都是如此。根據其客戶群，目前輝達的動能似乎沒有任何改變。