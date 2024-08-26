AI科技浪潮來勢洶洶，為因應AI發展，經濟部長郭智輝26日表示，經濟部現在首要任務是育才，開始準備培養2萬5千名工程師，其中一年要培養150名博士人才，並且要吸引海外人才包括日本、菲律賓及越南，甚至是中東、東歐、中歐的工程師，只要他們願意來台灣學習，「我們就願意培養。」

郭智輝接受媒體節目專訪時指出，台灣在軟體領域發展太少，是很可惜的部分，因此，他現在最大的命題是要攬才、留才及育才，尤其育才是最重要的任務，準備培養2萬5千名工程師，其中，一部分是R＆D（Research and Development，研發）工程師，而這部分業者反映需要博士人才，因此目標一年培養150名博士，8年以後應能蓄集4、5千名博士，要做這部分課程或與海外大學做連結。

第二，要培育技術操作人才，包括操作AI設施、應用AI軟體等，「這種工程師可能會比較多」，一年大約能培養2萬人，對於百工百業都應用得到。

最後則是較簡單的工程師，例如，執行開關硬體、訓練機器人等相關人才，他說，現在仍在做詳細的分門別類，國外學生來台就學2年，這24個月「要學什麼、習作什麼」，正在根據需求面訂定學程當中。