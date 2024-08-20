近來美台股市接力反彈，標普500只差2％就回升至歷史高點，台股也將下跌的4800點，收復一半失土，資深分析師指出，除AI之王輝達28日財報將攤牌，美國9月6日公布的8月非農就業數據，更具決定性，若落在常態性的16~20萬人，標普500及道瓊有望再創新高，反之若與7月的11萬人相近，則視為經濟衰退訊號，提醒股市右肩反彈告終。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，美國經濟衰退、日圓套利、中東戰爭是造成本波股災的3大地雷，目前衝擊舒緩，其中對股市威脅最大是美國經濟衰退，美國GDP約7成是內需消費，其中，最重要是零售銷售，7月月增1％，遠大於預期的0.3％，被解讀美國經濟活力充沛，進一步推動美股及台股反彈。

美國7月CPI降至2.9％，9月18日Fed降息已無懸念，但關鍵在降息1碼或2碼，9月6日公布的8月非農就業具決定性。（文章未完…全文見此）

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