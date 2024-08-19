雖然有新聞報導稱，Blackwell晶片生產出現延遲，可能造成輝達基本面在近期出現一些波動，但高盛分析師表示，輝達高層的評論，和未來幾週的供應鏈的資料，可能會增強投資人對該公司獲利的信心。

他們認為，市場可能高估了Blackwell的任何負面影響，並預計輝達的資料中心營收將出現強勁的成長。此一成長預計將受到Hopper GPU的強勁需求、Blackwell晶片的早期出貨，以及輝達網路業務的擴張的推動，即使Blackwell存在短暫的逆風。

分析師也指出，大型雲端服務供應商和企業客戶需求，依然強勁，輝達在人工智慧和加速運算方面，保持著穩固的競爭地位。

他們強調幾個支援指標，例如台積電對AI需求前景看法的改善、超微(AMD)提高了全年資料中心GPU營收前景，以及美國主要超大科技企業對擴大AI基礎設施投資計畫的正面評論。

此外台灣的ODM廠和鴻海等公司也公布營收優於預期，並強化了對AI伺服器需求強勁的看法。美超微(SuperMicro)最近的財報，也超出預期，在直接液體冷卻解決方案的需求推動下，提出強有力的財測。

分析師進一步指出，佔輝達資料中心營收50%以上的美國超大型企業，繼續表達對輝達未來的樂觀態度。

高盛的分析師表示，一些客戶已經提供了早期證據，證明生成式AI已經如何使廣告等產業受益，顯示它們傾向於在近期過度投資，並確保領導地位，而不是陷入投資不足，以免錯失一個巨大的收益機會。