MileLens 全新推出「AI 一鍵網紅包」與「AI 網紅聯播網」兩項重磅功能，助攻品牌加速網紅分析與媒合。（萬里雲提供）

業界領先的 AI 公司 CloudMile 萬里雲今15日宣布，旗下社群輿情與 AI 網紅數據平台 MileLens 全新推出「AI 一鍵網紅包」與「AI 網紅聯播網」兩項重磅功能，結合最新生成式 AI 語意分析技術與網紅社群數據，助攻品牌加速網紅分析與媒合，大幅減少人工手動查詢成本，以 AI 加速佈局高成效網紅行銷。

萬里雲表示，過往品牌行銷人員多以人工手動搜尋網紅名單，不僅費時費工，又難以評估網紅合作成效。對此，MileLens 推出全新功能「AI 一鍵網紅包」，善用生成式 AI 精準推薦最佳網紅名單，助攻品牌快速篩選出大批高成效網紅，大幅增加曝光與轉換。

品牌主只需搜尋欲合作的產品名稱或品項關聯詞，MileLens AI 一鍵網紅包便能透過獨家 AI 演算法分析網紅提及該關鍵字貼文的互動率，以此推薦同級距網紅中互動率較高的網紅組合、提供最適合業配該產品的網紅組合包。同時，MileLens AI 一鍵網紅包也會以生成式 AI 摘要分析網紅關鍵貼文互動率、網紅粉絲數、同類型網紅排名優勢等綜合推薦原因，行銷人員更能深入理解網紅推薦脈絡，以數據輔佐內部決策。

此外，針對行銷人最難評估的業配成效，AI 一鍵網紅包也能以大數據預測整包網紅合作成效，提供包括網紅貼文預估觸及數、社群互動數以及平均互動率等指標，打破品牌過往僅能靠直覺找網紅的挑戰，以 AI 技術強化網紅合作力度。

除了以 AI 協助品牌主輕鬆挑選網紅名單外，萬里雲也宣布另一項重大 AI 功能更新，率先推出「AI 網紅聯播網」。MileLens 深耕網紅社群網絡與數據庫，除了已累積超過 900 萬筆網紅數據，也累積深厚的網紅合作經驗。此次推出「AI 網紅聯播網」，能協助品牌於平台上迅速媒合大批網紅，並提供自動排程貼文機制，可依據品牌指定的發文日期、發文素材，整批網紅的社群平台上同步發佈貼文，達到批量曝光效果。無論是實體活動預熱宣傳或是產品限時推廣，MileLens AI 網紅聯播網都能協助行銷人員達到快速且高效的品牌曝光。

目前台灣多家媒體代理商、品牌商皆已開始使用 MileLens AI 網紅聯播網加速網紅合作效率，某知名女性雜誌業者分享：「月初趕著要為月中的實體活動預熱，正在煩惱要怎麼在一週內找到數十位網紅合作時，MileLens 的 AI 網紅聯播網解救了我們，快速幫我們找到了四十幾位網紅發文曝光，而且從與他們接洽發包到結案整個過程只花了14天！」過往網紅合作最快平均需一個月以上時間，現在透過 MileLens「AI 網紅聯播網」從發案到最後網紅曝光，兩週內即可解決，大幅增加品牌曝光效率與績效。