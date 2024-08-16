由經濟部商業發展署主辦的「商圈好物主題館」16日至19日熱鬧登場。經濟部商業發展署嚴選來自各地商圈好物及特色美食，包括純古法手工麵線、正宗百年雞絲麵、傳統手工綠豆椪及秘制辛香米干及花蓮在地大理石工藝品等，邀請民眾一同選購。

一般民眾到各地遊玩時，都有必遊、必吃、必買的代表性商品，本次「商圈好物主題館」則集結我國各地商圈必吃、必買的伴手禮。商業發展署署長蘇文玲表示，台灣商圈不只是國內民眾休憩遊購的場域，也吸引許多國外觀光客到訪。為能帶動商圈多元化發展，塑造商圈核心魅力，商業署特別強化商圈，在美學營造、友善服務、特色文化及遊程開發等項目的輔導，希望將商圈塑造為國外遊客到訪台灣必遊的地點

商業發展署指出，許多商圈蘊含了獨特的地方文化魅力，也有許多知名的美食及伴手禮，例如「深坑商圈口感滿分的豆腐麻糬」、「桃園魅力金三角商圈滇緬泰文化所祕製辛香料調味的米干脆」，還有「雲林土庫好COOL商圈祖傳手藝製成的綠豆椪」，以及「台南海安商圈正宗雞絲麵和鍋燒麵」等，觀光客來台灣所有必遊、必吃、必買，都可在商圈找得到。

商業發展署提到，為協助花蓮地區的商圈在地震與風災後迅速復甦，本次展出特別設立花蓮好物專區，將花蓮地區的特色商品帶到現場，讓民眾體驗花蓮商圈的在地好物。誠摯邀請大家一起來到「商圈好物主題館」，親身體驗來自台灣各地的風味美食及商圈特色伴手禮，主題館中也推出多項吸引人的優惠活動，民眾在現場不僅可以選購喜歡的商品，也可以享有滿千抽獎的驚喜。