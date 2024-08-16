陳昌偉表示，產品進入AI項目尤其是品牌GPU的採購方面，會促使緯穎跟我們的客戶有更多元性、更有彈性的可能性去做商業模式的變化。例如有必要的話我們可能會變成所謂的「寄銷模式」。「寄銷模式」就是客戶去買的零件，不再銷售給緯穎，而只是放在緯穎的倉庫裡面，然後到工廠裡面去做組裝。這樣的模式比跟客戶的買賣關係能夠更直覺、更明顯去節省採購的成本。所謂的「寄銷模式」就是物權、原物料、GPU等是屬於客人的財產，那它對於毛利率的計算也會有非常顯著的不同。

陳昌偉解釋，因為GPU的採購這麼大的金額，如果它不列入緯穎的存貨也不列入銷貨成本，那對毛利率的影響會蠻顯著。這樣的商業模式目前在緯穎都沒有發生，但我們不排除對AI產品尤其是GPU的產品，去做這樣的配套措施。

陳昌偉表示，目前緯穎的營業模式在量產製造部分，都是先準備資金去採購原物料，在會計帳上是緯穎的存貨；而當組裝成製成品銷售出去時，就會變成緯穎的銷貨成本，而銷貨收入和銷貨成本的差就是毛利。緯穎都是先買原物料，再組成製成品銷售，因此營業額都相當大。緯穎第二季存貨增到696億元，就是在上述營業模式下所形成的。