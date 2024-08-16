中元普渡商機大，外送平台Uber Eats自即日起至8月22日前推出「中元澎湃 BUY 五折起」專區，針對消費者最關心的財運、健康和工作，推出「財運必拜組」、「健康必拜組」、「工作順利必拜組」3大組合商品。

Uber Eats「健康必拜組」專區有各種健康食品，讓消費者拜得健康也吃得健康。（Uber Eats提供）

對於選擇障礙者，Uber Eats建議選擇奇異果、藍莓等3至5種圓形無籽水果招財、補財庫；無調味堅果、零卡果凍、減糖黑麥汁適合求健康；想求工作順利可選擇華元鬼怪包、浪味仙浪你平安包、可樂果原味拜拜箱等吉利諧音的產品。

不想四處奔波採買供品的話，叫外送是解決方法之一。Uber Eats與南門市場、中山市場、成功市場、士東市場、五股市場、松江市場、南松市場等商家合作，即日起至8月22日，於 Uber Eats App進入「中元澎湃BUY 五折起」專區，祭拜三牲套組、果菜肉品、普渡公金紙套組，Uber Eats訴求一站購足。

中元節剛好是「地官大帝」生日，也是補財庫的好時機。Uber推出「財運必拜組」專區，供消費者選擇招財、補財庫的圓形無籽水果。（Uber Eats提供）

此外，Uber Eats也與The Flower 嬪嬪花藝坊、chic ô fleurs 希朵花藝設計、耶利亞花藝、玉屋、Grace And 等商家合作，針對拜拜用的當季鮮花祭出優惠，最低只要5折起，指定商品再享買一送一優惠。