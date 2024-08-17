「礁溪晶泉丰旅」限期推出「丰然秋遊」優惠住房專案，提前為中秋與國慶假期出遊潮暖身。(礁溪晶泉丰旅提供)

「礁溪晶泉丰旅」將於9月15日至17日舉行「瀧月下的池畔派對」，中秋假期入住「丰然秋遊」專案的房客，可免費享用炙烤海陸盛合燒烤料理。(礁溪晶泉丰旅提供)

「礁溪晶泉丰旅」每間房型配有專屬半露天景觀湯池，旅客可輕鬆享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。(礁溪晶泉丰旅提供)

「礁溪晶泉丰旅」位處礁溪溫泉風景區中心，地理位置優越，旅人可在頂樓無邊際泳池池畔旁賞月、享星空電影院，泡暖湯歡慶團圓。(礁溪晶泉丰旅提供)

「秋日溫泉假期 快閃回饋」，10月31日前入住可享客房升等以及周日與指定周五免加價。(捷絲旅宜蘭礁溪館提供)

「秋日溫泉假期 快閃回饋」，每間客房再贈日式自助式早餐；Happy Hour時段，酒店備有迎賓茶點，無限提供現磨咖啡、熱茶和懷舊零食。(捷絲旅宜蘭礁溪館提供)

暑假已過大半，「2024 TITE台灣國際旅遊展秋季旅展」8月16日在台北世貿開展，民眾想要預約秋天的旅遊行程，旅展正是為闔家出遊提前規劃的最佳時機。晶華國際酒店集團旗下2間位於宜蘭礁溪的旅館不約而同推出限時優惠吸引旅客，「礁溪晶泉丰旅」主打特定旺日限量不加價以及中秋池畔派對，號召旅客秋遊宜蘭泡暖湯；而「Just Sleep捷絲旅」宜蘭礁溪館則以客房升等及周日與指定周五不加價，搶攻秋季國旅商機。

【礁溪晶泉丰旅限時專案 中秋加碼池畔派對】

「礁溪晶泉丰旅」因應秋季旅展，推出「丰然秋遊」限時優惠住房專案，8月22日前限時搶購，旅人入住「泉思雙人套房」或「泉思4人家庭套房」，每房每晚5599元起，房價已含服務費及稅金，特定旺日限量不加價，再享翌日輕日式自助早餐，入住期間至10月31日止。若於9月15日至17日中秋假期期間入住，還可額外獲贈派對兌換券，可享用炙烤海陸盛合及台灣金牌啤酒，在頂樓無邊際泳池畔賞明月、泡溫泉，與親友慶團圓。

隨著中秋與國慶假期接力登場，「礁溪晶泉丰旅」洞悉旅人對團圓出遊的需求，特別推出熱銷房型限時回饋，12坪寬敞的「泉思雙人套房」每房每晚最低5599元起。針對家庭旅遊需求，業者另外推薦「泉思4人家庭套房」，每房每晚最低6699元起，專案均享翌日「三燔礁溪」與「小小樹食」聯名打造的輕日式自助早餐。

為迎接花好月圓的中秋佳節，「礁溪晶泉丰旅」將於9月15日至17日舉行「瀧月下的池畔派對」，於官網訂房的旅客均可獲贈派對兌換券，憑券至頂樓瀧月休憩區即可依人數兌換炙烤海陸盛合及台灣金牌啤酒；若非透過官網訂房，旅客可以799元加購派對券，大啖獨具風味的台式燒烤料理度過美好團圓夜。

「礁溪晶泉丰旅」位處礁溪溫泉風景區中心，地理位置優越，入住旅客可盡情享用客房內專屬的半露天景觀湯池，亦或是在飯店頂樓的無邊際溫泉泳池暢游，晚間還可在滿溢南洋風情的頂樓休憩區欣賞星空電影院的強檔影片。官網訂房加購高鐵車票享最低78折起的好康。

【礁溪捷絲旅雙重優惠 客房升等＋旺日免加價】

晶華國際酒店集團旗下另一家同樣位於宜蘭的「Just Sleep捷絲旅」宜蘭礁溪館同步推優惠吸客，即日起至8月22日，品牌祭出「秋日溫泉假期 快閃回饋」，10月31日前入住，可享客房升等以及周日與指定周五免加價，雙重優惠吸引旅人中秋、雙十到宜蘭過節，享受一趟最chill的溫泉假期。透過官網訂房加購高鐵車票可享最低78折起的優惠。

捷絲旅宜蘭礁溪館表示今年中秋與雙十國慶沒有彈性放假，消費者傾向選擇近郊、短程的定點度假；加上時序入秋，轉涼的天氣也適合安排溫泉之旅，礁溪順勢成為旅遊目的地的熱門選項。此次新推的「秋日溫泉假期」就是要鼓勵消費者超前部署，以實惠價格預約秋季假期。業者以全家大小4人入住為例，支付溫泉家庭房的價格，可免費升等至12坪的日式家庭房，享用翌日4客自助式早餐，每人每晚含服務費及稅金平均1125元起。

捷絲旅宜蘭礁溪館距離礁溪火車站及客運站步行10分鐘內均可抵達，館內滿佈黃色小鴨的「澐露天風呂」是打卡熱點；濃濃日式風情的「澄大浴場」則是沉浸於碳酸氫鈉美人湯泉、盡享秋日泡湯樂趣的完美空間；每日午後的Happy Hour時段無限量提供迎賓茶點、現磨咖啡、熱茶及懷舊零食，讓旅客享受徹底放鬆的假期。

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