農業金庫子公司農金資訊公司的「農金安心GO」平臺，即日起推出「中秋月圓慶團圓」活動，嚴選國內主要產地的優質安全文旦及應景農漁特產精品禮盒，每款皆有安全驗證，來源透明。

文旦來自麻豆、下營、八里、斗六、花蓮、壽豐、瑞穗、西湖等，有多樣化選擇，皆由產地直送，不僅新鮮，更能減少配送的碳足跡。另外，公館鄉農會「紅棗酥養生茶禮盒」、大樹區農會「鳳荔雙心酥禮盒」及大甲區農會「芋頭流芯酥禮盒」等應景酥餅，透過平臺也可訂購。

為回饋消費者，「農金安心GO」平臺特別舉辦好禮雙重送活動，第一重「中秋購物金雙週抽」，7月22日至9月16日，只要在平臺上消費滿1,000元，即可參加666元、333元、111元購物金折扣碼抽獎，一次抽出大小獎項18名，有4次抽獎機會，越早消費中獎機會越多。

第二重「專區消費滿額送」，9月1日至10月31日，只要購買「中秋烤肉趣」專區商品，每筆訂單消費滿1,000元最高現折120元，不限消費金額還可參加「登錄發票抽好禮」活動。

農業金庫指出，歡迎加入「農金安心GO」平臺為會員，享更多優惠，支持臺灣安全農漁產品。