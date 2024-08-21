搶攻中秋送禮商機，昇恆昌免稅商店洞察當前精品化的旅行趨勢和高端商務人士需求，特別與旗下擁有米其林星級餐廳及亞洲50大餐廳名列的「MMHG 湘樂餐飲集團」聯手，結合飛機、旅行設計元素，並融合精品與經典獨家跨界聯名推出「旅月禮盒」，展現昇恆昌在時尚品味與創新的突破，也體現昇恆昌以美食及藝術文化行銷台灣的理念，是喜歡精緻化商品旅客的中秋高端送禮首選。

昇恆昌作為機場國門第一線服務旅客的領導品牌，用心觀察旅客潛在的需求，發現旅客消費有精品化的趨勢，特別在高端商務人士中，送禮需求也日益講究。今年中秋，昇恆昌攜手由米其林星級主廚林泉帶領的MMHG，強強聯手，獨家打造融合經典與創新的「旅月禮盒」，為顧客帶來與眾不同的頂級視覺與味覺體驗。禮盒亮面包裝設計上獨具匠心，以飛機窗視野為主視覺概念，象徵在世界各地穿梭的旅人，都在仰望同一片天空，外盒行李貼條及手寫文字則表達旅途中的思念與祝福，禮盒兼具質感與創意，更增添中秋送禮的獨特意義，也讓每位收到禮盒的人都能感受到節日溫暖和旅行魅力。

「旅月禮盒」內容物不僅延續經典口味，還注入創新驚喜，除了有昇恆昌嚴選、全球旅客口碑好評的經典烏豆沙月餅；還有近年大熱的招牌金沙奶黃流心月餅，選用頂級屏東醃漬鴨蛋，融合金黃熔岩流心和奶香，甜鹹口感，令人垂涎；最特別的莫過於昇恆昌與MMHG獨家推出的柴燒桂圓月餅，結合古法柴燒桂圓果乾與香甜烏豆沙，帶來微甜的果肉和內斂的煙薰香氣，令人回味無窮。

今年中秋昇恆昌也與「烘焙名師」呂昇達推出獨家聯名的「《馥》綜合蛋黃酥禮盒」，並與台灣知名飲料品牌大苑子及國立故宮博物院推出「荔枝玫瑰禮盒」，昇恆昌秉持一貫的品質保證，打造創新而不失節日氛圍的中秋禮盒，以美食行銷台灣。