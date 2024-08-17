晶睿通訊16日舉行線上法說會，AI成為安防產業下個世代的成長引擎，且安防產業屬剛性需求，晶睿通訊近兩年將積極開發結合AI功能安防產品及雲端服務，自今年第2季開始推出從入門到高階的Edge AI全新攝影機，搭配AI智能監控系統VSS，希望藉由智慧安防雲端服務VORTEX及全產品AI生態系，助攻公司營運擺脫谷底。

晶睿通訊今年第2季稅後盈餘為2605萬元，單季每股盈餘為0.3元，累計上半年稅後盈餘為2799萬元，每股盈餘為0.32元，累計前7月合併營收為38.35億元，年減36.2%。

廖禎祺表示，今年上半年營收不盡滿意，公司積極調整品牌及代工兩大業務，其中品牌部分進行通路重整，增加新經銷商，亦將重心放在北美市場，代工部分也積極開發東南亞市場等新專案，隨著客戶庫存去化近尾聲訂單增溫，以及新產品陸續上市出貨，下半年營運有望持續加溫。

看準AI作為未來智慧安防趨勢，晶睿通訊持續投入研發成本，研發費用占整體營收逾10%，將人工智慧技術橫向整合到全產品系列中，第2季新推出入門級9383系列AI攝影機，市場詢問度熱絡，晶睿通訊表示，今年開始出貨的新品都具備AI功能，為客戶帶來最佳AI體驗。

廖禎祺表示，品牌產品自去年開始內建AI，目前營收佔比約15%到20%，隨著新產品於第3季/第4季上市，銷售佔比可望達50%，代工產品100%已內建AI分析能力，尤其是邊緣運算產品，我們將持續拓展相關產品線，預期明年AI產品佔比將會顯著提升。

此外，擴充海外產能是晶睿通訊成長策略的一部分，藉由海外生產亦有助於降低生產成本，透過第一線使用AI攝影機產品的客戶與經銷商，反饋使用者經驗與需求，讓公司優化產品設計，並且更精準掌握產銷與物料規畫，有助於降低整體庫存成本。

展望未來，廖禎祺表示，雖然年底前仍將面臨通膨及美國大選等問題，但公司持續建構全產品AI生態系，配合第3方影像管理軟體公司推出AI系列產品，雲端安防服務VORTEX除持續在美國及日本推廣，下半年亦將在台灣、英國與紐澳等地區推廣，希望未來營收能一路向上。