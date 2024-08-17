中選會宣告基隆市長謝國樑罷免案成案，並於10月13日投票。國民黨也啟動黨公職全面固樑，並將由基隆市黨部主辦，於9月6日在基隆舉行首場大型造勢。國民黨立委林沛祥指出，這次罷免選舉是基隆史上第一次罷免選舉，也是一場霸凌。謝國樑會運用休假時間，與藍營大咖聯手，一起催票，教導、傳播此次投票重要性，激出支持者，投下不同意票。

國民黨17日舉行「中選會無視行政倫理介入基隆罷免？揭開惡罷黑幕，正面迎戰國家機器！」記者會，立法委員林沛祥、羅智強、國民黨發言人楊智伃等出席，會中宣布「基隆反惡罷事實專區」正式上線，內容包括「惡罷時間軸區」、「粉碎謠言專區」、「翻新基隆亮點全解析」、「揭開弊案遮羞布」、「下載專區」等。

羅智強表示，當初民進黨與其側翼發動罷免就是為了東岸停車場，但該案就是財團利用前市長林右昌怠忽職守，甚至可能是刻意放水，不將商場登記為基隆市財產的漏洞，藉此侵奪基隆市的財產。如今法院3度打臉NET、民進黨以及大日公司，「請問民進黨、罷樑團體還在鬧什麼？」

羅智強進一步質疑，各項選舉都選在禮拜六，為何罷免日期選在禮拜天？陽謀就是禮拜六，國家機器還要再動一整天。

林沛祥則表示，2個前任基隆市長李進勇、林右昌在惡搞現任市長謝國樑。這次基隆罷免案根本是罷凌案，罷免團體對謝國樑的侮辱、跟騷，與霸凌有何不同？另外林沛祥也表示，基隆市黨部將於9月6日晚間舉辦首場反罷免大型造勢活動，但目前站台卡司規劃中。謝國樑也會運用休假時間，與藍營大咖聯手，一起催票，並教導傳播此次投票重要性。

楊智伃則列舉李進勇操控中選會影響查核事蹟，包括無理要求基隆於30天內完成查對；不同筆跡應視為有效連署；李進勇親自視察基隆選委會，到現場下指導棋；要求不同筆跡應視為有效連署，無需查詢單等。李進勇就是放水放寬嗎？為了要讓這次罷免案順利成案嗎？

楊智伃也質疑林右昌拿罷免案當成新北市長選舉墊腳石；且東岸商場基隆市政府勝訴，林右昌爛攤子留基隆，還在肖想新北市，拉民進黨陪玩。她表示，林右昌為了自己的政治的前途不斷犧牲基隆市民的權益，令人感到非常悲哀，試問曾經在基隆支持林右昌的基隆市民們看得下去嗎？