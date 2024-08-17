有網友在社群媒體Thread上發文，表示昨天從世貿下班時，看到一個媽媽帶3名小孩與路人發生衝突，男路人看起來已打到女孩，讓媽媽很憤怒，並拍下雙方在行人穿越線上衝突的影片。

影片中，一對父母帶著3名小孩要過馬路時，與一名中年男子發生衝突，媽媽生氣地與對方理論。網友PO文後，爸爸留言表示，「事情的發生起因是綠燈過馬路的過程中，那位先生故意在對向撞倒我的女兒，因此我太太很憤怒要跟他理論！只是他不但不道歉，還不承認撞到人，還罵我太太神經病....已經報警備案」。

信義警分局表示，16日傍晚18時接獲報案，員警抵達捷運世貿站五號出口前，該名41歲媽媽稱小孩遭不明男子撞擊，但警方到場前男子已離去，員警告知報案人權益，如有受傷可以至警局提告。

該名媽媽昨晚22時許，至新北市警局報案提告傷害案，指女兒遭撞傷，造成左上臂擦挫傷，警方表示，將調閱監視器追查男子身分，通知他到案說明。