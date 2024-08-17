今年上半年，德國企業對波蘭的出口額首次超越中國大陸，使波蘭成為德國的第四大出口國，凸顯德國企業尋求降低對中國市場的依賴取得重大進展，也反映其應對全球經濟挑戰的多元化能力。

路透報導，德國的工業產品和汽車產業，長期以來都是國家經濟的支柱，並為其帶來了龐大的貿易順差。然而，近期中西方關係的緊張局勢，促使德國重新調整出口策略。

據德國東歐經濟關係委員會所公布的數據，今年上半年的期間，德國對波蘭的商品出口額相較去年同期成長了4.6%，達到484億歐元（約台幣1.71兆元）。與此同時，德國對中國的商品出口額較去年同期下降2.7%，為482億歐元（約台幣1.71兆元）。

隨著德國出口夥伴的版圖變動，波蘭躍升至第四大銷售市場，而中國則下滑至第五位。

該委員會主席穆爾豪瑟（Cathrina Claas-Muehlhaeuser）表示，這是德國經濟多元化策略的重大進展，並致力於降低對中國的依賴。她認為，這項成就將激勵新任歐盟執委會和候選國家，持續推進對東歐和東南歐的擴張步伐，並進一步加強合作。

據統計資料顯示，上半年德國對東歐地區的出口額小幅上升至 1450億歐元（約台幣 5.1兆元），然而整體出口總值卻出現衰退。穆爾豪瑟表示，東歐國家在德國對外貿易的占比約 19%，為德國外向型經濟不可或缺的支柱。

截至今年上半年，美國仍位居德國的主要出口市場，其次為法國和荷蘭。