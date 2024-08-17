藝人何如芸於今年6月完成人生第一本著作《誰的內心不是五勞七傷？但我們依然晶光燦爛！》，新書上市即一掃而空，如此亮眼的銷售成績，讓出版社緊急二刷，她今（17）日舉行首場新書分享會，何如芸看到現場滿滿的粉絲讀者們，難掩興奮情緒說：「期待很久的見面會，一個月前我就想好了服裝和開場白。」

何如芸透露雖然在兩年前就和出版社簽約，但自己是一直到接近截稿日才開始全力以赴地趕工，坦言始終沒有下筆的原因她說：「我現在終於知道為什麼我潛意識不想做這件事，因為很痛。」，但曾經的焦慮與不安，也都成為她創作的重要來源。當拿到樣品書的那一刻，她像個小女孩般說：「我現在很興奮，做了之後才發現，我最想做的事原來是寫作，這讓我有無比的快樂！」她希望有相似際遇的人，能夠從書中找到一些鼓舞和方向。

何如芸（左二）新書分享會，圈內好友KID（左起）、王宇婕、林筳諭到場支持。（齊石提供）

分享會上邀請到和何如芸相識34年的大學學姐趙靖宇主持，趙靖宇還特地曬出兩人當年的合照，直呼：「何如芸大學時就是一位純真可愛陽光的漂亮女孩，34年後，她始終沒變，歷經風霜苦難，五勞七傷，但依然晶光燦爛！」何如芸也開心和粉絲讀者們一一握手、合照，久違地與大家近距離交流，現場觀眾都相當熱情的回饋自己的故事和讀後感受，場面充滿溫馨、相互鼓勵的正能量，圈內好友王宇婕、林筳諭、KID也都到場支持。

何如芸的新書自上市以來，即引發許多粉絲讀者的強烈共鳴，紛紛到何如芸的社群上留言表達感觸與心情，他們表示在面對生活中的挑戰時，書中內容讓他們找到了慰藉，分享也曾經歷過類似生活陷入困境，難以找到出路的情況，但在閱讀《誰的內心不是五勞七傷？但我們依然晶光燦爛！》後，心境開始逐漸改變，感覺自己找到了新的方向，何如芸表示能有機會透過文字療癒自己也療癒他人，真的是一件很幸福的事，謝謝自己有勇敢地完成這本書，也謝謝粉絲讀者們的支持和喜愛。