我國觀光業蕭條，國民黨文傳會主委李彥秀直言，去年以來入出境旅客數逆差超過2倍，國人出國旅遊總支出與外國旅客來台消費的收支逆差，均創歷史紀錄，「科技工廠」與「兩岸戰場」無法吸引國際觀光客來台，呼籲政府少一些意識形態的對抗，才能做好觀光產業。

李彥秀指出，民進黨8年執政下，觀光產業淪為「觀光慘業」。去年是疫情解封後第一年，但全年來台旅客數僅648萬人次，入出境旅客「逆差」高達1.8倍；今年全球旅遊商機大爆發，結果截至今年5月，來台旅客僅324萬人次，入出境旅客數逆差更超過2倍，創下歷史新高。

李彥秀表示，不僅是入出境人數的逆差，去年國人出國旅遊總支出突破7134億元；而外國旅客來台消費僅有2698億元，整體收支逆差也寫下4436億元的歷史紀錄。

李彥秀提到，去年底，交通部定下今年入境人數1200萬人次的高目標，總統賴清德也告訴國人，觀光產業將迎來春暖花開。炎炎夏日，過往最熱門的墾丁，今年暑假住房率僅有5成。民進黨政府端不出牛肉，沒有春暖花開，觀光業仍是寒冬，「科技工廠」與「兩岸戰場」無法吸引國際觀光客來台。

李彥秀強調，台灣有豐沛民俗節慶活動，從元宵節放天燈、炸寒單、蜂炮，中元節放水燈、搶孤，端午節龍舟賽，更有美食之都的優勢，台灣一年12個月，都可以有「國際嘉年華」觀光盛會，振興觀光需要多一些構思與創意，少一些意識形態的對抗，才能把觀光產業作的更好。