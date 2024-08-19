台64線下台北港匝道出口處發生交通意外，3輛砂石車在該處連環追撞，現場一片混亂。（蘆洲警分局提供）

新北市八里區台64線下台北港匝道出口處，今（19）日中午12時許發生一起交通事故，3輛砂石車在該處連環追撞，導致現場一片混亂。蘆洲警分局獲報後，立即派員趕往現場處置，並成功救出1名黃姓受困駕駛，趕緊送醫急救，已無大礙。

據警方初步調查，涉事車輛包括40歲的黃姓駕駛與前方車輛駕駛56歲郭姓男子、52歲蘇姓男子及63歲陳姓男子，3輛砂石車因不明原因在台64線匝道出口處發生追撞，造成交通嚴重阻塞，其中黃男受傷，由救護人員送往淡水馬偕醫院治療，目前已無大礙。

為確保現場安全，往台北港匝道出口目前已全線封閉。蘆洲警分局立即派遣警力到現場，協助交通指揮及車輛引流，避免更大範圍的交通癱瘓，已通知拖吊車到場協助排除事故車輛，事故詳細原因仍待進一步調查釐清。

警方提醒駕駛人行經匝道及高速公路時應保持安全車距，注意路況，避免類似事故再度發生。